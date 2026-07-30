Новый резидент ТОР «Тольятти» запустит производство строительных металлоконструкций
Новый резидент ТОР «Тольятти» запустит производство строительных металлоконструкций для промышленности и ТЭК. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк в своем канале в MAX.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Планируется, что компания введет производство в эксплуатацию в конце этого года. Соглашение с компанией-инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.