Новый резидент ТОР «Тольятти» запустит производство строительных металлоконструкций для промышленности и ТЭК. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Планируется, что компания введет производство в эксплуатацию в конце этого года. Соглашение с компанией-инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Руфия Кутляева