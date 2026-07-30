Здание с музеем академика Харитона в Сарове внесли в реестр ОКН

«Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин» в закрытом городе Сарове Нижегородской области внесли в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий приказ областного управления госохраны ОКН опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН "Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин"

Фото: из акта историко-культурной экспертизы / сайт правительства Нижегородской области ОКН "Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин"

Фото: из акта историко-культурной экспертизы / сайт правительства Нижегородской области

Здание 1972 года постройки находится на улице Зеленой, 1. С июня 2024 года оно было в списке выявленных ОКН.

Дом разделен на две двухуровневые квартиры, где раньше жили Юлий Харитон и Евгений Негин. В квартире Юлия Харитона с 1999 года находится мемориальный музей, посвященный этому ученому. Вторая квартира жилая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлий Харитон

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Юлий Харитон

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Юлий Борисович Харитон (1904 — 1996) — физик, академик АН СССР. Один из руководителей советского проекта атомной бомбы. В течение 46 лет, до 1992 года, был научным руководителем ВНИИЭФ, затем стал его почетным руководителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ВНИИЭФ Владимир Белугин вручает академику РАН Евгению Негину (крайний справа) благодарственное письмо на заседании к 50-летию ядерного центра (1996 год).

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Директор ВНИИЭФ Владимир Белугин вручает академику РАН Евгению Негину (крайний справа) благодарственное письмо на заседании к 50-летию ядерного центра (1996 год).

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Евгений Аркадьевич Негин (1921 — 1998) — конструктор ядерных зарядов, генерал-лейтенант, инженер авиации, академик АН СССР. С 1949 года работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), начиная с должности младшего научного сотрудника. В 1959 — 1991 годах был главным конструктором ядерных зарядов, в 1966 — 1978 годах одновременно занимал должность первого заместителя научного руководителя института. В 1978 — 1987 годах был директором и главным конструктором ядерного центра, с 1988 по 1998 год — советником директора РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Галина Шамберина