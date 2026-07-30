Здание с музеем академика Харитона в Сарове внесли в реестр ОКН
«Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин» в закрытом городе Сарове Нижегородской области внесли в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий приказ областного управления госохраны ОКН опубликован на портале правовой информации.
ОКН "Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин"
Фото: из акта историко-культурной экспертизы / сайт правительства Нижегородской области
Здание 1972 года постройки находится на улице Зеленой, 1. С июня 2024 года оно было в списке выявленных ОКН.
Дом разделен на две двухуровневые квартиры, где раньше жили Юлий Харитон и Евгений Негин. В квартире Юлия Харитона с 1999 года находится мемориальный музей, посвященный этому ученому. Вторая квартира жилая.
Юлий Харитон
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Юлий Борисович Харитон (1904 — 1996) — физик, академик АН СССР. Один из руководителей советского проекта атомной бомбы. В течение 46 лет, до 1992 года, был научным руководителем ВНИИЭФ, затем стал его почетным руководителем.
Директор ВНИИЭФ Владимир Белугин вручает академику РАН Евгению Негину (крайний справа) благодарственное письмо на заседании к 50-летию ядерного центра (1996 год).
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Евгений Аркадьевич Негин (1921 — 1998) — конструктор ядерных зарядов, генерал-лейтенант, инженер авиации, академик АН СССР. С 1949 года работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), начиная с должности младшего научного сотрудника. В 1959 — 1991 годах был главным конструктором ядерных зарядов, в 1966 — 1978 годах одновременно занимал должность первого заместителя научного руководителя института. В 1978 — 1987 годах был директором и главным конструктором ядерного центра, с 1988 по 1998 год — советником директора РФЯЦ-ВНИИЭФ.