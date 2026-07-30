Оренбургское УФАС оштрафовало мобильного оператора за рекламные сообщения без согласия абонента

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло решение о привлечении оператора сотовой связи к административной ответственности. Поводом послужила рассылка рекламных сообщений абоненту, не дававшему на это согласия. В суде было установлено, что такие действия являются нарушением законодательства о рекламе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На заседании комиссии УФАС было установлено, что компания не представила доказательств получения добровольного согласия пользователя на получение коммерческих сообщений. Согласно закону, отправка рекламы без такого разрешения запрещена. По итогам рассмотрения дела оператор признан нарушителем. Размер назначенного штрафа не раскрывается.

Яна Вежлева