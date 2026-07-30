Подросток на легковушке без прав сбил насмерть водителя питбайка под Оренбургом

Следственный отдел по Северному административному округу Оренбурга возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2026 года несовершеннолетний, не имея водительского удостоверения, управлял легковым автомобилем на улице Ленина в селе Краснохолм Оренбурга. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с питбайком.

От полученных травм 18-летний водитель скончался на месте. В настоящее время ведется следствие. В рамках расследования также будет установлено,, каким образом несовершеннолетний был допущен к управлению автомобилем, и дана правовая оценка действиям его законных представителей. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Яна Вежлева