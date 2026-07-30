В двух микрорайонах Перми восстановлено энергоснабжение
Специалисты пермского филиала «Россети Урал» возобновили подачу электроэнергии в микрорайоны Акуловский и Железнодорожный Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Электроснабжение пока идет по резервным линиям. Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 37 человек и 11 единиц спецтехники.
Электроснабжение микрорайонов Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский, Пролетарский было прервано сегодня в 12 часов дня в связи с аварией на ЛЭП.