В двух микрорайонах Перми восстановлено энергоснабжение

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» возобновили подачу электроэнергии в микрорайоны Акуловский и Железнодорожный Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Электроснабжение пока идет по резервным линиям. Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 37 человек и 11 единиц спецтехники.

Электроснабжение микрорайонов Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский, Пролетарский было прервано сегодня в 12 часов дня в связи с аварией на ЛЭП.