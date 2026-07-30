В центре Уфы меняют городской ландшафт

В Уфе строится новый жилой проект, спроектированный с учетом самых актуальных трендов и самых высоких мировых стандартов качества. ЖК «Гранд Авеню» от группы компаний «Первый трест» выделяет не только локация в центре, но и заявленный уровень проработки всех компонентов — от архитектуры до инженерных решений. «Ъ» побывал на стройплощадке и оценил ход реализации проекта.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Строго по графику

Строительство ЖК «Гранд Авеню» ведётся в соответствии с утверждённым производственным графиком. Сейчас работы одновременно развёрнуты на двух литерах, находящихся на разных стадиях готовности. На первом литере уже завершили монолитные работы, в активной фазе — монтаж навесного вентилируемого фасада и витражных конструкций, прокладка внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Конструктивная часть подземного паркинга и наружные инженерные сети, включая системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, полностью готовы. Второй литер сейчас на этапе возведения монолитного каркаса. В ближайшее время к работам подключатся подрядные организации, которые займутся устройством кровли и монтажом инженерного оборудования.

Ежедневно на площадке задействовано порядка 100 специалистов и, как отмечает застройщик, с увеличением объема работ численность персонала также будет расти.

«Все работы на объекте выполняются в строгом соответствии с утверждёнными сроками, каждый этап обеспечен необходимыми ресурсами. Наша задача — завершить строительство в установленные сроки, сохранив неизменно высокий уровень качества и безопасности на каждом этапе реализации проекта», — говорит начальник участка генерального подрядчика Радмир Айбулатов.

Архитектурный акцент

Ключевым визуальным акцентом комплекса станут монументальные медные колонны высотой более 10 метров. Колонны, как отмечает девелопер, уже воспринимаются как неофициальный символ проекта и потенциальная точка притяжения для жителей города.

Как пояснил Радмир Айбулатов, конструкция будет собираться из прямых бетонных колонн, а на финальном этапе им с помощью композитных материалов придадут сложную криволинейную форму. Монтаж колонн запланирован на осень — после завершения работ по возведению железобетонного каркаса второго литера.

Такой архитектурный приём в Уфе реализуется впервые. Дополнительные оформительские решения для первых двух этажей литера пока держатся в секрете.

В центре внимания – жизненные сценарии

Концепция проекта предусматривает развитую внутреннюю инфраструктуру: в составе комплекса откроются детский сад, супермаркет, медцентр и ресторан. По оценке руководителя блока «Коммерческая недвижимость» ГК «Первый Трест» Азата Ямаева, локация в окружении объектов бизнескласса сама по себе формирует высокий интерес со стороны предпринимателей.

Ещё одним конкурентным преимуществом комплекса станет широкая линейка планировок. ЖК «Гранд Авеню» представлен как компактными студиями, так и многокомнатными квартирами с отдельными гардеробными и индивидуальными террасами. Это позволяет подобрать жильё под конкретный сценарий жизни.

Безопасность будущих жителей комплекса обеспечит закрытая территория, системы контроля доступа и камеры видеонаблюдения. Внутренний двор ЖК «Гранд Авеню» включит в себя зоны для детских игр, для отдыха взрослых, а также прогулочные аллеи. Подземный паркинг создает «двор без машин», что также обеспечит безопасную среду для взрослых и детей. На всей территории комплекса будет доступен беспроводной интернет, что даёт возможность работать или отдыхать на свежем воздухе, не покидая границ ЖК.

Контроль качества: лабораторная проверка и многоуровневый надзор

ГК «Первый Трест» декларирует бескомпромиссный подход к качеству материалов и технологий. Все применяемые материалы проходят обязательные лабораторные испытания и проверку на соответствие нормативнотехнической документации, техническим регламентам и проектной документации. Испытания проводят в аккредитованных лабораториях: бетонные образцы проверяют на прочность на сжатие, арматуру — на соответствие механическим характеристикам, кирпич — на прочность, морозостойкость и водопоглощение. Отдельно контролируют растворы для полусухой стяжки пола и теплоизоляционные материалы. Каждый этап строительства сопровождает многоуровневый технический контроль, позволяющий своевременно выявлять и устранять даже минимальные отклонения от проектных решений.

«В строительстве не бывает мелочей, — подчёркивает главный инженер генподрядчика Игорь Борисов. — Каждый материал, каждое инженерное решение и каждый подрядчик проходят тщательный отбор. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями и исполнителями, которые разделяют наши требования к качеству, надёжности и профессиональной ответственности».

Отбор подрядных организаций ведётся по строгим критериям: профессионализм, опыт и деловая репутация. Такой системный подход, по словам руководителя проекта Руслана Харисова, обеспечивает соответствие объекта высоким стандартам строительства и закладывает основу его безопасной и долговечной эксплуатации.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Инженерные системы: инвестиции в надёжность

При проектировании ЖК «Гранд Авеню» особый акцент сделан на инженерных системах, от которых зависят безопасность и комфорт жителей. Оборудование подбирают не по принципу минимальной стоимости, а исходя из требований к надёжности и долговечности — чтобы обеспечить бесперебойную работу систем на протяжении всего жизненного цикла здания.

«Мы сознательно инвестируем в дорогостоящее оборудование, — поясняет главный инженер генподрядчика. — Бесперебойное водоснабжение, эффективное теплоснабжение, работа систем дымоудаления и противопожарной защиты — именно те инженерные решения, на которых недопустимо экономить. Стоимость оборудования забывается быстро, а его надёжность остаётся на десятилетия».

Финансовая модель: защита интересов дольщиков

Строительство ведётся с использованием механизма эскроу- счетов: средства участников долевого строительства размещаются в уполномоченном банке и становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Банк на протяжении всего периода строительства контролирует целевое использование средств и мониторит реализацию проекта.

Такая модель финансирования обеспечивает высокий уровень защиты интересов покупателей и соответствует актуальным требованиям законодательства в сфере жилищного строительства.

Таким образом, проект «Гранд Авеню» опирается на три ключевых принципа: современные инженерные решения, прозрачную финансовую модель и многоуровневую систему контроля качества. Именно эта связка, по замыслу застройщика, должна сформировать комфортную, безопасную и долговечную среду для будущих жителей

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