Задержанного с 16 кг наркотиков жителя Краснокамска приговорили к 14 годам колонии

Краснокамский суд признал 28-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах, и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фигурант был задержан в конце октября 2025 года сотрудниками краевого главка МВД на 1050-м километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В ходе досмотра его автомобиля Porsche было изъято более 16 кг наркотиков. В ходе следствия установлено, что молодой человек купил их в Московской области и привез в Пермский край с целью дальнейшего сбыта.

Краснокамский суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 250 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.