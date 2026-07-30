Суд вынес приговор жителю Орска за нападение на врача и водителя скорой помощи

Суд признал 32-летнего жителя Орска виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По информации ведомства, в феврале подсудимый на территории больницы в Орске «задел зеркало кареты скорой помощи, облил ее водителя спиртным, после чего начал выражаться нецензурной бранью». Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Затем фигурант проследовал в приемный покой лечебного учреждения и продолжил браниться. Он раскидал стулья и нанес удар по монитору персонального компьютера. Врач попытался остановить обвиняемого, но тот нанес врачу удары руками и ногами по голове и телу. Затем и водитель скорой попытался остановить мужчину, но тоже получил удар по лицу.

Руфия Кутляева