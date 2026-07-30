Прикамье подверглось самой массированной атаке вражеских беспилотников

Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своей соцсети.

По словам главы Прикамья, в результате отражения сегодняшней атаки незначительные повреждения получили два нежилых здания. Оперативные службы уже приступили к ремонту. Обломки еще одного сбитого беспилотника упали на придомовой участок в Очерском округе, пострадавших нет.

«Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям, — написал Дмитрий Махонин. — И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны. Совместно с Министерством обороны РФ принимаем все меры для вашей защиты и защиты предприятий. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий».

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Пермском крае сегодня в 9:45, в это же время аэропорт Перми приостановил прием и выпуск воздушных судов. Все ограничения в регионе были сняты в 15 часов.