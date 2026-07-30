В Самаре началась реставрация объекта культурного наследия «Дом Шихобаловой»

В Самаре приступили к капитальному ремонту фасада ОКН регионального значения «Дом Шихобаловой» на ул. Молодогвардейской, 54. В здании находится городская стоматологическая поликлиника №1. Об этом сообщает правительство Самарской области.

В рамках реставрации планируется восстановить историческую структуру и декоративное убранство. Демонтируют все внешние кондиционеры, которые заменят на современную внутреннюю систему. Также утеплят стены и установят архитектурную подсветку.

Здание было построено более века назад. Все работы согласованы с Госинспекцией по охране ОКН. Завершить работы планируют к концу 2026 года.

Руфия Кутляева