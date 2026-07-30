В Самаре здание Центрального телеграфа выставили на продажу за 600 млн рублей

Дом связи на улице Красноармейской, 17, в Самаре продается за 600 млн рублей. Сообщение размещено на сайте объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Площадь имущественного комплекса составляет более 9,7 тыс. кв. м. Он включает шесть этажей, подвал, три входа, два лифта и закрытый паркинг. Земельный участок под ним находится в долгосрочной аренде.

Дом связи построен в стиле конструктивизма из кирпича взорванного Кафедрального собора. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев (Самара) стал запасной столицей, и здание превратилось в ключевой узел связи: в нем размещались телефонная станция и телеграф, обеспечивавшие коммуникации Верховного Главнокомандования с фронтами и важнейшими предприятиями, а также международные каналы связи.

Среднесуточный обмен телеграммами достигал 200 тысяч единиц, а в 1941 году зафиксировали 1,1 миллиона междугородных разговоров. В послевоенные десятилетия функции здания менялись — от телеграфа и переговорного пункта до интернет-кафе и клиентского зала. Сейчас объектом владеет ПАО «Ростелеком».

Дом связи является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее уже предпринимались попытки продать здание. Но покупателей не нашлось.

Георгий Портнов