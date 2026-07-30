В Самаре инвестор ускорит снос домов на площадке под КРТ в Кировском районе

С инвестором комплексного развития территории (КРТ) 66-го квартала в Кировском районе Самары договорились об ускорении сноса расселенных домов. Это необходимо для безопасности жителей и подготовки стройплощадки, сообщает региональное министерство градостроительной политики. Договоренность была достигнута во время выездного совещания минграда Самарской области с участием администрации Самары и Кировского района на площадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Договор КРТ был заключен в сентябре 2023 года. Проект застройки Градостроительный совет утвердил в августе 2025 года. Сейчас завершается проектирование объектов первого этапа, инвестор готовится к получению разрешения на строительство. Дома под первый этап строительства уже расселены.

Руфия Кутляева