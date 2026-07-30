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Мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в рейтинге глав городов России

Глава Казани Ильсур Метшин занял вторую строчку в национальном рейтинге мэров по итогам июня и июля 2026 года. Исследование было проведено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» среди глав 88 городов России.

Мэр Казани Ильсур Метшин

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Эксперты связали высокие позиции Казани с развитием городской среды и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Первое место в рейтинге сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, третью позицию занял глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Влас Северин