Мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в рейтинге глав городов России
Глава Казани Ильсур Метшин занял вторую строчку в национальном рейтинге мэров по итогам июня и июля 2026 года. Исследование было проведено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» среди глав 88 городов России.
Мэр Казани Ильсур Метшин
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Эксперты связали высокие позиции Казани с развитием городской среды и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Первое место в рейтинге сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, третью позицию занял глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.