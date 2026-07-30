Жителя Стерлитамака отправят в колонию за поджог дома экс-подруги и разбой

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу местному жителю, который поджег дом бывшей сожительницы, избил и ограбил ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, причинившем значительный ущерб, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также разбойном нападении с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Подсудимого приговорили к четырем годам и пяти месяцам колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Установлено, что ночью в апреле 2025 года фигурант дела из ревности разбил окно в доме бывшей сожительницы, проник внутрь и поджег находившуюся в прихожей одежду. Ущерб от пожара составил 2,5 млн руб.

Позже, встретив экс-возлюбленную на улице, он избил ее и похитил мобильный телефон.

Подсудимый частично признал вину.

Майя Иванова