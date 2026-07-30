Владимир Кошелев избран председателем наблюдательного совета СГЭУ
Депутат Госдумы Владимир Кошелев избран председателем наблюдательного совета Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). В обновленный состав также вошли ведущие специалисты и представители крупнейших предприятий.
На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил на оперативном совещании правительству региона провести внеплановую проверку эффективности использования целевого финансирования вузов. В частности, он обратил внимание, что в СГЭУ отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета, которые выделяет Минобрнауки России. Глава региона также отметил снижение среднего балла ЕГЭ поступающих в экономический вуз.
Губернатор также поручил проработать усиление целевого бюджетного набора с ориентацией на ключевых работодателей. Глава региона обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с просьбой о назначении постоянного ректора после отстранения в сентябре 2022 года с этого поста Светланы Ашмариной, находящейся под следствием.
«Принципиально важно, чтобы наблюдательный совет был не формальным органом, а рабочей командой, которая соединяет науку с запросами реального сектора экономики. Вуз должен стать кадровым конструктором для экономики региона. Наша задача — чтобы СГЭУ не просто держался в рейтингах, а укреплял позиции как ведущий экономический вуз страны через прямую связь с практикой. Каждый студент с первого курса должен быть закреплен за предприятием-партнером: стажировка, наставник, реальный проект в портфолио, который затем ложится в основу выпускной квалификационной работы. СГЭУ должен получить статус научно-методологического центра Поволжья», — заявил господин Кошелев.