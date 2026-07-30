Владимир Кошелев избран председателем наблюдательного совета СГЭУ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев избран председателем наблюдательного совета Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). В обновленный состав также вошли ведущие специалисты и представители крупнейших предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил на оперативном совещании правительству региона провести внеплановую проверку эффективности использования целевого финансирования вузов. В частности, он обратил внимание, что в СГЭУ отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета, которые выделяет Минобрнауки России. Глава региона также отметил снижение среднего балла ЕГЭ поступающих в экономический вуз.

Губернатор также поручил проработать усиление целевого бюджетного набора с ориентацией на ключевых работодателей. Глава региона обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с просьбой о назначении постоянного ректора после отстранения в сентябре 2022 года с этого поста Светланы Ашмариной, находящейся под следствием.

«Принципиально важно, чтобы наблюдательный совет был не формальным органом, а рабочей командой, которая соединяет науку с запросами реального сектора экономики. Вуз должен стать кадровым конструктором для экономики региона. Наша задача — чтобы СГЭУ не просто держался в рейтингах, а укреплял позиции как ведущий экономический вуз страны через прямую связь с практикой. Каждый студент с первого курса должен быть закреплен за предприятием-партнером: стажировка, наставник, реальный проект в портфолио, который затем ложится в основу выпускной квалификационной работы. СГЭУ должен получить статус научно-методологического центра Поволжья», — заявил господин Кошелев.

Андрей Сазонов