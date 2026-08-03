Пермские университеты вошли в топ вузов по уровню зарплаты выпускников-химиков

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) занял девятое место в рейтинге вузов с самой высокой зарплатой выпускников в химической отрасли и фармацевтике. Как сообщает пресс-служба Superjob, средняя заработная плата специалистов, отучившихся в этом вузе, составляет 145 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В рейтинг вошли еще два пермских вуза. На 12-м месте оказался Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) со средней зарплатой его выпускников-химиков в размере 130 тыс. руб. в месяц. На 13-м месте расположилась Пермская государственная фармацевтическая академия с медианной зарплатой выпускников в 125 тыс. руб.

Первую строчку рейтинга занял МГУ им. Ломоносова: медианная зарплата специалистов химической отрасли, выпустившихся из вуза, составляет 240 тыс. руб. в месяц. На втором месте — МФТИ, на третьем — СПбГУ.