Доля прибыльных организаций в Нижегородской области сократилась на 3,9%

Доля прибыльных организаций в Нижегородской области в январе — мае 2026 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% и составила 66,6%, отмечается в материалах Нижегородстата. Прибыль 930 организаций превысила 175,7 млрд руб. — на 4,6% больше, чем в январе — мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Убыточными были 467 организаций, к которым статистика не причисляет малый бизнес, банки, страховые компании и госучреждения. Размер убытков составил 76,9 млрд руб., сократившись к пяти месяцам прошлого года на 40,4%.

Рост прибыли компаний наблюдался в научной, профессиональной и технической сферах, а также в гостиничном бизнесе и общепите.

Владимир Зубарев