Выше ожидаемого

Пермской промышленности к середине года удалось вернуться к росту. После 2% падения в прошлом году и 7% в мае этого года индекс промпроизводства вернулся к положительным значениям. Однако часть гражданских отраслей в Прикамье продолжает снижать выпуск и наращивать убытки. Эксперты считают, что пока о восстановлении промышленности говорить рано. Существенный импульс развитию может дать правильная кредитно-денежная политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство химических продуктов в начале этого года выросло на 5%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Производство химических продуктов в начале этого года выросло на 5%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Прикамская промышленность к середине 2026 года смогла отыграть потери прошлого года. Тогда индекс промпроизводства впервые с 2022 года сократился на 2%. Также отыграны потери мая 2026 года, который оказался плохим для промышленников (индекс промпроизводства сразу упал на 7%).

Согласно оперативным данным Пермьстата, за первое полугодие этого года индекс промпроизводства в регионе вырос на 0,6%. Этот показатель лучше федерального — индекс промпроизводства в РФ вырос за полгода на 0,4%. При этом промышленность в июне росла куда более значительными темпами, чем в начале года. Так, июнь 2026 года оказался успешнее июня 2025-го на 3,4% и на 9,8% успешнее мая 2026 года.

Обрабатывающие производства в целом показали рост 3,4%. Из них в лидерах — производители пищевых продуктов (5%), химии (5%), текстильных изделий (16%), электрического оборудования (30%), готовых металлических изделий (60%). Среди аутсайдеров промпроизводства — производители транспортных средств (–27%), металлургические заводы (–13%), бумажные комбинаты (–15%).

Негативным сигналом в июне стала динамика нефтепереработки в Прикамье — она снизилась на 11%. Одновременно цены производителей в нефтепереработке выросли сразу на 10,2% за месяц и на 28,3% в годовом выражении. Такое сочетание может свидетельствовать об усилении ценового давления на промышленность.

Главный сектор экономики Прикамья — добыча полезных ископаемых — за шесть месяцев 2026 года продемонстрировал падение в размере 7,3%. В то же время для компаний из этой сферы июнь 2026 года оказался на 12% лучше мая этого года.

Пермьстат пока не раскрыл финансовые показатели работы пермских предприятий за первое полугодие. Для анализа доступна статистика за четыре месяца (с января по апрель), опубликованная Пермьстатом в начале июля. Согласно ей, финансовое положение пермской промышленности в начале года ухудшилось. Так, четыре месяца года с прибылью завершили 63% предприятий. За пять месяцев 2025 года таковых было 70%. Убыточные компании с января по апрель 2026 года получили отрицательный финансовый результат в размере 23 млрд руб., тогда как за пять месяцев 2025 года убытки составляли 20 млрд руб.

Главными поставщиками убытков стали «обрабатывающие производства» — 16 млрд руб. Годом ранее они показывали убыток в 14 млрд руб. Среди них основной «минус» сформировался у производителей «прочей неметаллической минеральной продукции», а это предприятия ЖБК и стройматериалов: гипса, камня (–2,3 млрд руб.), и у металлургов (–1,5 млрд руб.). Среди пермских металлургов 66% предприятий — убыточные.

По данным Пермьстата за четыре месяца, в глубоком минусе также производители бумаги — их совокупные убытки превысили прибыль на 3,8 млрд руб. Напомним, что сейчас финансовые сложности испытывает «Соликамскбумпром», крупнейший в регионе производитель газетной бумаги. На 3,2 млрд руб. убытки выше прибыли и у производителей транспортных средств и оборудования. На 541 млн руб. убыток превысил прибыль у деревообработчиков.

Несмотря на рост убыточных предприятий, прибыльные за полгода значительно увеличили доходы. За четыре месяца 2026 года прибыльные компании заработали 230,9 млрд руб., что на 42% больше аналогичного периода 2025 года. Половину этой прибыли получили предприятия сектора «добыча полезных ископаемых» — 117 млрд руб., что в 6,8 раза больше аналогичного показателя 2025 года.

Картина в последние месяцы практически не меняется: общий промышленный рост продолжает формироваться за счет ограниченного круга быстрорастущих отраслей, связанных с военным производством, тогда как значительная часть гражданских отраслей остается в стагнации или снижает выпуск, отмечал «Ъ», комментируя полугодовые итоги промышленности в РФ.

Руководитель АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» Иван Аверьянов говорит, что рост индекса промпроизводства в данной ситуации — не более чем статистическая погрешность. По его словам, ПЗМЦ находится в худшем положении, чем по итогам аналогичного периода предыдущего года. «Дать новый импульс промышленности можно либо за счет правильной кредитно-денежной политики, либо за счет вливания бюджетных средств в госзаказ. Но второе напоминает езду на автомобиле: он едет, пока есть бензин. Однако топливо, как и бюджетные деньги, имеет свойство заканчиваться»,— считает господин Аверьянов.

Вице-президент «Опоры России», председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Дмитрий Пищальников полагает, что рост индекса промышленного производства на региональном уровне в текущей ситуации — «это существенно», показатель является показателем качества управления экономикой края. «Положительная динамика наблюдается далеко не во всех субъектах,— отметил господин Пищальников.— Тренд на снижение показателей стал почти нормой. И преодолеть давление „комплекса обстоятельств“ — это серьезная работа». Впрочем, по его словам, на национальном уровне экономика не всегда вовремя реагирует на вызовы, которые делают конкуренты, прежде всего Китай. «Пока что большинство наших предприятий проигрывают по производительности труда, по доступу к дешевым кредитам и инфраструктуре»,— говорит эксперт.

Дмитрий Астахов