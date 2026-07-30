Теорема фермы

В Пермском крае за год количество фермеров выросло на 6%. Рост интереса к этому виду бизнеса связан с ростом господдержки и спросом со стороны населения на здоровое питание. При этом фермеры стараются выбирать уникальные рыночные ниши, чтобы не конкурировать с крупными агропредприятиями. Эксперты считают, что для развития фермерства в регионе есть большой потенциал, однако сами бизнесмены отмечают, что на отрасль негативно влияют отсутствие региональной кооперации и возрастающие проблемы с топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пермском крае активно развивается страусоводство: фермы есть в Частинском, Сивинском, Оханском и Кунгурском районах

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ В Пермском крае активно развивается страусоводство: фермы есть в Частинском, Сивинском, Оханском и Кунгурском районах

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Мал да удал В Пермском крае увеличивается количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). За последний год оно выросло на 6,15%, достигнув 1226. При этом грантовая поддержка таких хозяйств в 2026 году составила 110,7 млн руб. против 107,9 млн руб. годом ранее. Всего за последние пять лет в Прикамье гранты на развитие бизнеса получили более 130 КФХ и индивидуальных предпринимателей, занятых в аграрном секторе экономики. По данным краевого министерства агропромышленного комплекса, на поддержку начинающих и семейных фермеров из бюджетов разных уровней суммарно выделено более 400 млн руб.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, основными приоритетами в отрасли остаются привлечение инвестиций в развитие сельских территорий и подготовка кадров. Как уточняют в краевом минагро, фермеры могут воспользоваться финансовой помощью в рамках направлений, указанных в программном документе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». В частности, предусмотрено содействие в виде грантов или субсидии на развитие КФХ и гранта «Агромотиватор», рассчитанного на ветеранов специальной военной операции.

Под определение КФХ подпадает объединение граждан, совместно и лично осуществляющих производственную или иную хозяйственную деятельность. Особая организационная форма регулируется соответствующим федеральным законом, обращает внимание директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Иван Огородов. «Считается что КФХ — это именно малые предприниматели, но в России есть огромные хозяйства с тысячами гектаров земли, хотя таких и единицы»,— отмечает собеседник.

По мнению экспертов, необходимость масштабных инвестиций в поддержку фермеров обусловлена несколькими ключевыми факторами. Один из них — исполнение поручений президента России в части укрепления продовольственной безопасности страны. Так, объем производства сельхозпродукции должен увеличиться на 25% к 2030 году. При этом пока развитие КФХ с точки зрения бизнеса в Прикамье идет не «вширь», а, скорее, через усложнение производственных моделей и постепенную профессио­нализацию тех, кто остается в секторе, уверена управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

«Движение в отрасли выражено в регулярных конкурсах и выдаче грантов по федеральным и региональным программам поддержки фермеров, а также ростом доли фермерской продукции в локальных каналах сбыта: ярмарки, фермерские магазины, прямые поставки в общепит и небольшие сети»,— поясняет госпожа Владимирова.

Среди других значимых факторов называется рост спроса на локальные продукты, обусловленный интересом к здоровому питанию. Так, Пермский край стал одним из лидеров Приволжского федерального округа по увеличению онлайн-продаж фермерской продукции. По данным аналитиков Россельхозбанка, аграрный маркетплейс «Свое Родное» увеличил реализацию таких товаров в Прикамье почти на 30% в первом квартале 2026 года. Чаще всего клиенты покупают мясо и птицу, востребованы замороженные продукты, овощи и фрукты.

«По отношению к прошлому году сбыт вырос примерно на 25%. Наибольшей популярностью пользуются молоко, мясо, хлеб. Связываем это с тем, что люди стали понимать: покупая дешевые продукты, экономишь деньги для дорогих таблеток. Те, кто заботится о здоровье, стараются выбирать товары от проверенных местных поставщиков. Расширяя производство, начинаем сотрудничать с поставщиками не только из соседних округов Прикамья, но и из соседних регионов — Удмуртии и Башкирии»,— поясняет представитель фермерского кооператива «АгроРусь» в Чайковском Светлана Янкина.

Вошли в фураж Согласно отчету о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Прикамья, наибольшее количество КФХ сконцентрировано в Бардымском, Кунгурском, Чайковском, Октябрьском, Ординском и Карагайском округах.

«Важно понимать: география фермерства в Прикамье почти всегда связана с доступностью земель и близостью к рынкам сбыта. Поэтому наиболее заметная концентрация хозяйств, как правило, формируется в районах вокруг крупных городов. Там проще продавать «короткую полку» и развивать прямые каналы сбыта, а также в более сельскохозяйственно ориентированных территориях края, где исторически сильны животноводство и есть кормовая база»,— считает Анастасия Владимирова.

Основная специализация региональных КФХ — выращивание овощей, производство молока и мяса. По данным кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, на долю хозяйств, специализирующихся на этих направлениях, в совокупности приходится около трети произведенной продукции. «Тех, кто культивирует зерновые, существенно меньше. КФХ выращивают зерно в основном на фураж»,— дополняет доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, кандидат экономических наук Юлия Карпович.

Перспективным направлением признано обу­стройство ягодников и садовых культур в подходящих микрозонах. Распространены птицеводство малых форм (яйцо, бройлер, индейка) и пчеловодство. Развиваются рыбные фермы.

«Отрасль рыбоводства в регионе только формируется, и до полного самообеспечения региона рыбой пока далеко»,— отмечает руководитель «Форелевой фермы Сасуновых» Илья Сасунов. По его оценке, прикамским производителям пока сложно конкурировать с крупными компаниями из Карелии и регионов Кавказа, где отрасль давно сформировалась, в том числе благодаря благоприятным природным условиям, позволяющим снижать себестоимость рыбы.

«В Прикамье немного подходящих для разведения форели рек. Такие есть в Суксуне, Карагае и Коми-округе, но рядом с ними нет подходящей инфраструктуры. Для ее возведения потребуются десятки миллионов рублей инвестиций, которых нет у малых фермеров»,— уверяет господин Сасунов.

Эксперты полагают, что именно неизбежная конкуренция с крупными агрохолдингами — один из главных вызовов для небольших крестьянско-фермерских хозяйств. «Цена ресурсов — от ГСМ и техники, электроэнергии до удобрений и средств защиты растений — у КФХ такая же, как у крупных хозяйств, а производительность гораздо меньше. Например, заниматься в формате КФХ молочной и мясной продукцией можно, но только при гарантированной реализации конечному потребителю»,— уточняет Иван Огородов.

Поэтому один из ключевых трендов в развитии крестьянско-фермерских хозяйств — уход все более заметной их доли в сторону нестандартных путей развития, не пересекающихся со специализацией больших предприятий. Ключевым признаком становится упор на разведение экзотических животных — оленей, англо-нубийских коз, страусов, улиток. По словам Юлии Карпович, с одной стороны, крупный бизнес в таких экспериментах не заинтересован, с другой — они не требуют значительных капитальных вложений. Совокупность этих факторов открывает для «малых» хозяйственников хорошие перспективы с гарантированным рынком сбыта.

Среди наиболее ярких представителей тренда в Прикамье — такие хозяйства, как осетровая ферма «ДоброFish» в Добрянке, «Оленья застава» в Оханском округе, компания «Улитки не за горами», специализирующаяся на выращивании гастрономических улиток, питомник англо-нубийских коз в Карагайском округе, хозяйство по выращиванию шампиньонов в Закамске.

«В Пермском крае активно развивается страусоводство: фермы есть в Частинском, Сивинском, Оханском и Кунгурском районах. Хозяйство „Уральский страус“ существует уже восемь лет, только в прошлом году им продано 400 птенцов по всей России»,— поясняет Юлия Карпович. «Начинали с содержания африканских страусов, первых птиц приобрели на средства господдержки. Недавно купили австралийских страусов эму, индоуток и фазанов»,— рассказывает представитель фермы «Большая птичка» в д. Лязгино Лысьвенского округа Полина Андронова. По ее словам, экзотические птицы притягивают значительное количество клиентов.

Попутной специализацией все большего количества крестьянско-фермерских хозяйств становится агротуризм. Эксперты считают фермерство больше нишевым явлением, чем массовой отраслью, однако отмечают его финансовую перспективность. По данным аналитиков Россельхозбанка, туристы приносят в доход фермерских хозяйств от 5 до 15% выручки, а для комплексных проектов с размещением гостей доля может достигать 25% при рентабельности до 40%. «Фермер, совмещающий производство с гостеприимством, может серьезно повышать маржинальность, но это требует другой компетенции и времени»,— уточняет Анастасия Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция пермских фермеров представлена на ярмарках, в фермерских магазинах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Продукция пермских фермеров представлена на ярмарках, в фермерских магазинах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ваше плодородие В региональном мин­агро подчеркивают заинтересованность краевых властей в развитии фермерских хозяйств как одной из форм субъектов малого и среднего предпринимательства. В ведомстве уверены, что они способствуют стабильности и устойчивости ре­гиональной экономики в целом.

Эксперты считают, что, несмотря на фактическую принадлежность Прикамья к зоне рискованного земледелия, у региона есть конкурентные преимущества для развития отдельных направлений. Риск в данном случае означает, что фермерская теорема решается иначе: ставку стоит делать не на монокультуры и большие объемы, «как на юге», а сместить акценты на устойчивые технологии, страхование, диверсификацию и переработку, полагает Анастасия Владимирова.

Среди главных драйверов роста, привлекающих в индустрию новых игроков, эксперты в первую очередь называют значительный объем господдержки. Так, в 2025-м в конкурсе на грант «Агростартап» участвовали представители 25 муниципалитетов края. С другой стороны, по мнению Юлии Карпович, о действительно массовом росте количества фермеров говорить пока рано. Развитие сектора КФХ пока идет преимущественно за счет укрупнения существующих хозяйств и диверсификации их производства.

Ключевых причин, сдерживающих развитие «крестьянско-фермерского» направления, две. По мнению собеседников, это кадровый голод и дефицит финансовых ресурсов, вызванный высокой стоимостью заемных средств.

«Кадровый вопрос можно решить через реализацию проектов по обучению фермеров. Например, Россельхозбанк на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета реализует бесплатную программу „Школа фермера“, в которой ежегодно обучается около 35 человек по актуальным направлениям фермерства»,— отмечает Юлия Карпович.

К этим ограничениям, в общем-то типичным и для других секторов отечественной промышленности, добавляются факторы, характерные именно для аграрной сферы. Среди них — рост цен на оборудование и горюче-смазочные материалы, а в сфере производства молочной продукции — дополнительная административная нагрузка в виде обязательной маркировки, создающей дополнительные расходы финансовых и кадровых ресурсов.

Собеседники обращают внимание и на существующие инфраструктурные ограничения. В частности, сильную изношенность сетей электроснабжения.

«Перебои с поставкой электроэнергии есть даже в пригороде Перми. Речь идет не о разовых отключениях на несколько минут: порой из-за аварий снабжение отсутствует часами, что критично для нашего хозяйства. Раньше выходили из ситуации, используя автономные генераторы. Сегодня, в условиях топливного кризиса, заправлять их стало гораздо сложнее»,— сетует Илья Сасунов.

В ближайшей перспективе перебои с поставками горючего отразятся на «аграрных» ценниках по всей цепочке — от поля до прилавка, уверены собеседники. «Поставщики уже увеличивают цены. Ждем дальнейшего роста цен на корма, а затем и на сырье для нашей продукции»,— полагает представитель фермерского кооператива «АгроРусь» Светлана Янкина.

Андрей Кудрин