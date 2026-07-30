В Пензенской области ожидают прибытие авиации МЧС для тушения склада Wildberries

В результате атаки 15 вражеских ракет на пензенский склад Wildberries пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Более 100 сотрудников экстренных служб ликвидируют пожар на объекте. Уточненные данные озвучил глава региона Олег Мельниченко в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пензенской области Олег Мельниченко уточнил число раненых при ударе по складу маркетплейса

Фото: t.me / omelnichenko Глава Пензенской области Олег Мельниченко уточнил число раненых при ударе по складу маркетплейса

Фото: t.me / omelnichenko

«Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра», — сообщил губернатор. 226 сотрудников склада Wildberries были эвакуированы в безопасное место. Четверым пострадавшим оказали медпомощь, троих уже отпустили домой. Один человек находится под наблюдением врачей.

Площадь возгорания составляет 62 тыс. кв. м. Огонь ликвидируют с помощью 50 единиц пожарной техники и двух пожарных поездов. Ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.

Глава региона напомнил, что съемка последствий атаки запрещена. «Лично находясь на месте для координации действий оперативных служб, видел, как некоторые граждане снимали происходящее на телефоны. Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи», — отметил господин Мельниченко.

Марина Окорокова