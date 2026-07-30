Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе Казань — Оренбург

В Лаишевском районе Татарстана утром 30 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Авария случилась в 8:35 на трассе «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино», сообщает ГИБДД Татарстана.

По предварительным данным, водитель легковушки Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом той же марки. В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус опрокинут на бок, у легковой машины серьезно повреждена передняя часть и оторвано колесо. Не исключено, что травмы получили и взрослые участники аварии.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры.

Яна Вежлева