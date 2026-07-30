Сальмонеллез обнаружили сразу у 10 человек после свадьбы в орском кафе «Эдем»

Суд в Орске вынес решение о приостановке деятельности кафе «Эдем» сроком на 15 суток, удовлетворив иск Роспотребнадзора. Поводом для проверки послужило массовое обращение гостей свадебного банкета, состоявшегося 17 июля в этом заведении, с симптомами острой кишечной инфекции. Как рассказал один из участников торжества в записанном видеообращении, на следующий день после свадьбы у приглашенных начали проявляться признаки недомогания: температура, скачки давления и диарея.

Первый гость был госпитализирован с диагнозом «сальмонеллез», затем симптомы появились у других участников мероприятия. Всего за медицинской помощью обратились 17 человек, у 10 из них подтвердилась сальмонеллезная инфекция. Жених обратился к руководству кафе с требованием компенсации, однако владельцы заведения вину отрицали и настаивали на соблюдении всех стандартов общепита. Переговоры о добровольном возмещении ущерба результатов не дали — пострадавшим предложили лишь по 500 рублей, а затем потребовали предоставить справки.

Ранее Роспотребнадзор уже выявил в кафе нарушения санитарных норм: отсутствие медицинских осмотров у персонала и наличие насекомых в помещениях. Владельцы заведения частично устранили недостатки. Однако, по словам заказчика банкета, после инцидента сотрудники кафе продолжали принимать заказы — на вопрос о свободных датах им сообщили, что 1 августа занято, а на 8 августа запись возможна. Согласно решению суда, кафе должно быть закрыто до 5 августа.

Яна Вежлева