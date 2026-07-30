Турнир Ural FC 13 пройдет в Перми 29 августа

Бой по правилам ММА в легчайшем весе между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным возглавит турнир Ural FC 13 «Кубок Губернатора Пермского края», который пройдет 29 августа в Перми.

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Статистика 27-летнего Михайлова в ММА – 12 побед и четыре поражения. С 2021 по 2024 год Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провел несколько поединков в RCC. В своем последнем бою российский спортсмен в октябре прошлого года на турнире Ural FC в Каспийске досрочно победил бразильца Риксона Буэно. При этом Михайлов должен был выступить на майском шоу Ural FC 12 в Москве, но бой был отменен из-за серьезного перевеса со стороны его соперника.

У 23-летнего Шишкина 7 побед и одно поражение. Практически все свои поединки в ММА боец провел в лиге Open FC, а также один раз выступил в RCC. Сейчас Шишкин дебютирует в Ural FC. В своем последнем бою Шишкин в июне досрочно победил бразильца Патрицио де Соузу.

Всего на турнире Ural FC 13 запланированы 13 боев по правилам ММА и кикбоксинга. Так, в Перми свои поединки по правилам К-1 проведут местные бойцы из команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина, Алексей Чукманов и Кирилл Степаненко. В со-главном событии Ural FC 13 Кувакина встретится с Бейзой Четинкаей из Турции. Степаненко будет противостоять белорус Виктор Покало, а соперник Чукманова будет объявлен в ближайшее время.

В прямом эфире полностью турнир Ural FC 13 можно будет посмотреть на официальной странице лиги в VK.

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