В Башкирии ожидаются грозы, град и туман

31 июля в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем местами пройдет град, на юго-востоке — без существенных осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет южный, юго-западный, 3–8 м/с, днем местами прогнозируется его шквалистое усиление до 17–22 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до+13…+18°, днем повысится до +23…+28°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1–2 км, ночью и утром возможен туман с видимостью от 500 м до 1 км.

В Уфе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 3–8 м/с, днем его порывы местами достигнут 17 м/с. Столбик термометра ночью опустится до+13…+15°, днем поднимется до +24…+26°.

Майя Иванова