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Компании из Самары и Ульяновска оштрафованы за нарушения на волжских теплоходах

Три круизные компании — из Самары, Перми и Ульяновска — привлечены к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов. Им назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Решение принято по материалам Ульяновской транспортной прокуратуры.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Проверки показали, что на четырех теплоходах, выполняющих пассажирские перевозки на Волге, выявлены серьезные недочеты. В частности, не соблюдались нормы по оснащению и хранению спасательных и сигнальных средств, не проверялась работоспособность якорей, а пожарное оборудование содержалось с нарушениями.

Кроме того, зафиксированы отклонения при эксплуатации электрооборудования и хранении огнеопасных материалов. Это создавало угрозу безопасности судов и пассажиров.

Руководителям компаний внесены представления. Нарушения были устранены.

Георгий Портнов