В селе под Уфой канализационные стоки загрязнили землю

В селе Булгаково канализационные стоки разлились на площади около 200 кв. м.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, авария произошла из-за ненадлежащего состояния инженерных сетей и оборудования по Парадной улице. Проверка ведомства выяснила также, что на нескольких улицах повреждены водопроводные и канализационные колодцы, засорены водоотводные трубы.

Прокуратура Уфимского района внесла представление руководителю АО «Республиканская коммунальная компания», которое владеет сетями в Булгаково. Компания занимается ремонтом и прочисткой канализационных труб, а также рекультивацией загрязненного участка земли, отметили в ведомстве.

Майя Иванова