По итогам июня 2026 года средний срок потребительского кредита в Татарстане составил 2,29 года, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний срок потребкредита в Татарстане вырос на 0,7%

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Средний срок потребкредита в Татарстане вырос на 0,7%

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По этому показателю республика заняла 9-е место среди регионов России.

Самые длинные сроки потребкредитования зафиксированы в Санкт-Петербурге (2,38 года), Тюменской области с автономными округами (2,31 года) и Новосибирской области (2,30 года). В среднем по России срок потребкредитов в июне составил 2,13 года, сократившись на 4,9% к июню 2025 года.

Влас Северин