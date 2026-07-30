В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детьми, есть пострадавшие

На автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Татарстане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детской хоккейной командой

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детской хоккейной командой

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом той же марки.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Татарстана для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов. Ход проверки взят на контроль.

Влас Северин