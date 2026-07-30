Авиакомпанию наказали за овербукинг на рейсе Уфа — Сочи

Управление Роспотребнадзора по Башкирии по материалам транспортной прокуратуры выдало предупреждение авиакомпании за ненадлежащее оказание услуг пассажирам (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка Уфимской транспортной прокуратуры выявила, что в апреле этого года на рейс, следовавший по маршруту Уфа —Сочи, авиакомпания продала больше билетов, чем было пассажирских мест в самолете (овербукинг). Трое пассажиров, оплативших билеты, не смогли улететь в Сочи в установленный срок. Их отправили в аэропорт назначения другим самолетом.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем, отмечается в сообщении.

Майя Иванова