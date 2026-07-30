В Оренбуржье разработают порядок приоритетного обслуживания инвалидов на АЗС

Власти Оренбургской области прорабатывают механизмы приоритетного обслуживания на АЗС транспортных средств, принадлежащих людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова, данные приводит местное правительство в канале Max.

Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства области, все 62 учреждения социального обслуживания населения Оренбуржья в настоящее время обеспечены топливом.

8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал трудности с топливом в стране временными, подчеркнув высокий запас прочности российской энергетической системы. Вопросы обеспечения топливом социально значимых объектов остаются на контроле региональных властей.

Яна Вежлева