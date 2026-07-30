В Оренбуржье топливный штаб перешел на ручной контроль

В правительстве Оренбургской области состоялось очередное заседание оперативного штаба по обеспечению региона горюче-смазочными материалами. Участники встречи заявили, что текущая ситуация с топливом требует ручного контроля со стороны властей.

На совещании, посвященном ситуации с ГСМ, владельцам заправочных станций рекомендовано сократить технические перерывы до минимума — оставив их только для слива топлива и пересменки. Как пояснили в правительстве, это необходимо для бесперебойного обслуживания автомобилистов.

В ведомствах заверили, что общественный транспорт, включая автобусы и машины скорой помощи, полностью обеспечен горючим. Перебоев с поставками для этих нужд не ожидается. Дополнительно минпром и минсельхоз региона взяли под контроль обеспечение топливом сельхозпроизводителей — уборочная кампания должна пройти без срывов.

Кроме того, региональное УФАС отслеживает динамику розничных и оптовых цен на дизельное топливо и газ. Ведомство проверяет обоснованность их изменения.

Яна Вежлева