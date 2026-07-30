Средний срок автокредита в Прикамье увеличился на 18%

Пермский край вошел в тройку лидеров среди регионов России по среднему сроку выданных автокредитов. В июне 2026 года этот показатель составил 6,45 года, увеличившись по сравнению с маем на 18%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Средний размер выданных в июне 2025 года автокредитов в Пермском крае составил 1,47 млн руб. Всего в этом месяце в регионе было выдано 2,59 тыс. кредитов для покупки автомобиля.