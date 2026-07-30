Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла на 22% во втором квартале

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 28,7 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года. Это на 22% больше аналогичного показателя за прошлый год, следует из отчетности компании.

В целом за первое полугодие «Дом.РФ» получил 57,2 млрд руб. чистой прибыли — в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2025-го. Согласно прогнозу замглавы — финансового директора «Дом.РФ» Давида Овсепяна, по итогам 2026 года чистая прибыль компании вырастет более чем на 30% — до 117 млрд руб. при рентабельности капитала 23,4%.

Чистые процентные доходы «Дом.РФ» за первое полугодие увеличились на 30% — до 89,1 млрд руб., комиссионные доходы — на 47%, до 23,7 млрд руб. Драйвером роста прибыли в компании назвали развитие банковского и небанковского бизнеса.

С начала года кредитный портфель компании вырос на 3,9% — до 5,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель — на 11%. Объем новых сделок ипотечной секьюритизации достиг почти 200 млрд руб. (+83%).