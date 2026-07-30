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В Прикамье отражают атаку беспилотников

В Пермском крае подразделения ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщает краевой минтербез.

Режим беспилотной опасности был введен в регионе сегодня в 9:45 утра. Аэропорт Большое Савино ограничил прием и выпуск воздушных судов. В Перми отключили мобильный интернет. В отражении атаки беспилотников принимают участие и мобильные огневые группы. «В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу», — напомнили в минтербезе.