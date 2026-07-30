На ремонт моста через Волго-Дон в Волгограде ищут подрядчика за 735 млн руб.

В Волгограде стартовали поиски подрядчика на капитальный ремонт моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта — 735 млн руб., их выделят из городского бюджета. Срок окончания подачи заявок на аукцион — 14 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капремонт моста через Волго-Дон обойдется бюджету Волгограда в 735 млн руб.

Фото: Яндекс Карты Капремонт моста через Волго-Дон обойдется бюджету Волгограда в 735 млн руб.

Фото: Яндекс Карты

Согласно техзаданию, победитель тендера разберет асфальтобетонное покрытие моста и подходов, защитный слой бетона, гидроизоляцию, водоотвод, деформационные швы, парапеты. После этого подрядчик приступит к ремонту элементов инфраструктуры, заменит навигационное оборудование, освещение и контактную сеть трамвайных путей.

Основные работы начнутся в 2027–2028 годах. На месте будет организована временная схема дорожного движения. Параллельно подрядчик будет разбирать конструкции моста, трамвайное полотно и контактную сеть. Мостовое полотно по условиям контракта должно быть уложено до 1 сентября 2028 года, ремонт пролетов должен завершиться до 30 сентября 2028 года. Срок окончания всех работ установлен на 1 ноября 2028 года.

Марина Окорокова