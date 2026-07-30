В дорожных авариях в Башкирии погибли два человека

30 июля утром в Башкирии в ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В селе Тирлянский Белорецкого района 33-летний водитель квадроцикла, двигаясь по улице Калинина, не справился с управлением. Квадроцикл опрокинулся.

В Благоварском районе 53-летний водитель Lada Granta также не справился с управлением. Авария произошла на 17-м км дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

Оба водителя скончались от полученных травм на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедших аварий.

Майя Иванова