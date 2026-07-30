НОВИКОМ увеличил портфель розничного кредитования на 25% за первое полугодие 2026 года

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) за первое полугодие 2026 года увеличил портфель розничного кредитования на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время количество заемщиков выросло на 15%. Положительной динамике способствовали ставки банка по потребительским и ипотечным кредитам — одни из самых низких на рынке.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

По статистике в первые шесть месяцев текущего года повышенным спросом у работников промышленных предприятий пользовались ипотечные программы банка. На начало июля совокупный объем ипотечных кредитов, выданных НОВИКОМом, на 47% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В то же время число получателей ипотеки в банке возросло на 28%.

«В условиях высокой стоимости заемных средств особенно важно предлагать клиентам действительно конкурентные финансовые решения. Системное развитие продуктовой линейки и взвешенная ценовая политика позволяют нам сохранять доступность кредитования для работников предприятий Госкорпорации Ростех. Рост портфеля подтверждает, что этот подход востребован клиентами и отвечает их потребностям», — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Увеличение спроса на кредитные продукты НОВИКОМа обусловлено сочетанием выгодных условий и адресных программ поддержки работников промышленности. Банк и далее планирует последовательно развивать линейку потребительских и ипотечных кредитов, предлагая работникам ключевых отраслей экономики одни из наиболее привлекательных условий на рынке.

В июле НОВИКОМ запустил акцию по программе рефинансирования ипотеки сторонних банков по ставке от 16,3% годовых. Для участников мотивационной программы «Развитие», разработанной банком совместно с Госкорпорацией Ростех, действуют специальные условия по ипотечным, потребительским и образовательным кредитам.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»