В Самарской области бывшую площадку оборонного завода «Коммунар» продают за 11,2 млн рублей

Выставлен на торги земельный участок, который ранее был закреплен за ГКП «Коммунар». Речь идет о территории площадью 52,3 га в поселке городского типа Петра Дубрава в Волжском районе Самарской области. Площадку предлагается использовать для комплексного развития территории (КРТ). По итогам торгов с их победителем заключат договор аренды на 15 лет.

Цена права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории — около 11,2 млн рублей. Участников аукциона определят 9 сентября. Торги назначены на 11 сентября.

Георгий Портнов