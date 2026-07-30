Краевой суд признал законным лишение экс-оператора Кунгурской пещеры прав на экскурсионную тропу

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кунгурского суда, признавшего отсутствующим право собственности у ООО «Сталагмит-Экскурс» на объекты Кунгурской ледяной пещеры. Речь идет об экскурсионной тропе, входном и выходном тоннелях пещеры, а также объектах связи и электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Основанием для обращения прокуратуры в суд стали результаты проверки, в ходе которой установлено, что регистрация прав ООО «СталагмитЭкскурс» на указанные объекты проведена с нарушением требований действующего законодательства.

Решение Кунгурского городского суда было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Апелляционным определением коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба ООО «СталагмитЭкскурс» — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение будет проконтролировано.

ООО «Сталагмит-Экскурс» перестало проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Результаты проверки краевого минприроды, выявившего нарушения содержания ООПТ «Ледяная гора», стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.