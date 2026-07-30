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Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 млн фунтов

Высокий суд Лондона обязал отца британской певицы Эми Уайнхаус выплатить подругам дочери £950 тыс. ($1,2 млн) в рамках проигранного иска. Отец певицы, Митч Уайнхаус, выступал в качестве истца. Он обвинил подруг дочери в продаже ее личных вещей на аукционе, сообщает The Guardian.

Митч Уайнхаус

Митч Уайнхаус

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Митч Уайнхаус

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Подруги Эми Уайнхаус – Наоми Пэрри и Катриона Гурли в 2021-2023 годах продали более 150 вещей, принадлежавших британской певице, подаренных или оставленных ею им. С молотка ушли концертные наряды, одежда, сумочки, бижутерия и т.п. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус, который после смерти Эми управляет ее наследством, подал иск, обвинив женщин в том, что они «воспользовались его забывчивостью» и выручили от устроенных ими аукционов более $1,4 млн.

Суд встал на сторону ответчиц, отметив, что они не скрывали от отца ни этих вещей, ни намерения их продать. По мнению суда, истцу важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Обвинения Митча Уайнхауса в адрес ответчиц судом были признаны необоснованными и нанесшими «серьезный ущерб их репутации, карьерным перспективам, финансовой безопасности и здоровью».

Эми Уайнхаус была найдена мертвой 23 июля 2011 года в своем доме в лондонском районе Камден. Она умерла в возрасте 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Как сложилась судьба Эми Уайнхаус

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«Самая большая ошибка, которую только могут сделать родители, — это зачать ребенка под плохую музыку» &lt;br>Эми Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в семье таксиста и аптекаря и росла в лондонском спальном районе, для жителей которого увлечение американским джазом и соулом было скорее исключением из правил. Бабушка Эми Уайнхаус была близко знакома с саксофонистом Ронни Скоттом, основателем известного лондонского джазового клуба. Братья матери играли джаз, а отец пел Эми вместо колыбельных Фрэнка Синатру

«Самая большая ошибка, которую только могут сделать родители, — это зачать ребенка под плохую музыку»
Эми Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в семье таксиста и аптекаря и росла в лондонском спальном районе, для жителей которого увлечение американским джазом и соулом было скорее исключением из правил. Бабушка Эми Уайнхаус была близко знакома с саксофонистом Ронни Скоттом, основателем известного лондонского джазового клуба. Братья матери играли джаз, а отец пел Эми вместо колыбельных Фрэнка Синатру

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я соглашусь с тем, что талантлива. Но — и это совершенно точно — я была рождена не для того, чтобы петь. Я была рождена для того, чтобы быть женой и матерью. И приглядывать за семьей» &lt;br>В 12 лет Эми Уайнхаус поступила в театральную школу, откуда ее позже выгнали за пирсинг в носу. Примерно в то же время она научилась играть на гитаре и начала писать песни

«Я соглашусь с тем, что талантлива. Но — и это совершенно точно — я была рождена не для того, чтобы петь. Я была рождена для того, чтобы быть женой и матерью. И приглядывать за семьей»
В 12 лет Эми Уайнхаус поступила в театральную школу, откуда ее позже выгнали за пирсинг в носу. Примерно в то же время она научилась играть на гитаре и начала писать песни

Фото: Brian Kersey / AP

«Если меня накрасить слишком сильно, все закончится тем, что я просто стану похожа на чью-то тетю. А я хочу оставаться собой!» &lt;br>В конце 1990-х Эми Уайнхаус посещала занятия в знаменитой BRIT School — кузнице кадров британской индустрии развлечений, среди слушателей которой были певицы Адель, Кэти Мелуа, Имоджен Хип, Леона Льюис, а также музыканты групп The Feeling и The Kooks

«Если меня накрасить слишком сильно, все закончится тем, что я просто стану похожа на чью-то тетю. А я хочу оставаться собой!»
В конце 1990-х Эми Уайнхаус посещала занятия в знаменитой BRIT School — кузнице кадров британской индустрии развлечений, среди слушателей которой были певицы Адель, Кэти Мелуа, Имоджен Хип, Леона Льюис, а также музыканты групп The Feeling и The Kooks

Фото: Luke MacGregor / Reuters

«Я не религиозна. Хотя я знаю, что вера дает людям силу. Но я верю в судьбу и верю, что все происходит не просто так, а по какой-то причине. Впрочем, высшие силы для этого не обязательны» &lt;br>Свой первый контракт Эми Уайнхаус заключила в 2002 году, и сразу — с известным британским продюсером Саймоном Фуллером, создателем формата Pop Idol и менеджером Spice Girls

«Я не религиозна. Хотя я знаю, что вера дает людям силу. Но я верю в судьбу и верю, что все происходит не просто так, а по какой-то причине. Впрочем, высшие силы для этого не обязательны»
Свой первый контракт Эми Уайнхаус заключила в 2002 году, и сразу — с известным британским продюсером Саймоном Фуллером, создателем формата Pop Idol и менеджером Spice Girls

Фото: Jeff Christensen / AP

«Вокруг очень много злых людей, и все потому, что у них нет друзей. Общение с людьми — с мамой, бабушкой, псом — это лучшее, что с тобой происходит в этой жизни. За вычетом туфель и сумок, конечно» &lt;br>Эми Уайнхаус внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки, а также британской музыки. Ее запоминающийся стиль в одежде сделал ее музой для модельеров — к примеру, Карла Лагерфельда

«Вокруг очень много злых людей, и все потому, что у них нет друзей. Общение с людьми — с мамой, бабушкой, псом — это лучшее, что с тобой происходит в этой жизни. За вычетом туфель и сумок, конечно»
Эми Уайнхаус внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки, а также британской музыки. Ее запоминающийся стиль в одежде сделал ее музой для модельеров — к примеру, Карла Лагерфельда

Фото: Joel Ryan / AP

«Создавать музыку — это как отправиться на званый обед: ты должен действовать постепенно, а не набрасываться на все подряд» &lt;br>Дебютный диск певицы Frank (2003) получил восторженные отклики критиков и принес Уайнхаус Ivor Novello Award — престижную награду, вручаемую авторам-песенникам. Певица была номинирована на Mercury Prize и BRIT Award, выступила на знаменитом фестивале в Гластонбери, но все равно высказывала недовольство тем, какой ее музыку видят продюсеры

«Создавать музыку — это как отправиться на званый обед: ты должен действовать постепенно, а не набрасываться на все подряд»
Дебютный диск певицы Frank (2003) получил восторженные отклики критиков и принес Уайнхаус Ivor Novello Award — престижную награду, вручаемую авторам-песенникам. Певица была номинирована на Mercury Prize и BRIT Award, выступила на знаменитом фестивале в Гластонбери, но все равно высказывала недовольство тем, какой ее музыку видят продюсеры

Фото: AP

«Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда» &lt;br>Второй альбом Эми Уайнхаус Back to Black (2006) в отличие от первого содержал в себе джазовые мотивы: вдохновением для певицы стала музыка женских поп-групп 1950-1960-х годов

«Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда»
Второй альбом Эми Уайнхаус Back to Black (2006) в отличие от первого содержал в себе джазовые мотивы: вдохновением для певицы стала музыка женских поп-групп 1950-1960-х годов

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

«Даже не могу поверить, что действительно получила все эти премии» &lt;br>Альбом Back to Black принес певице шесть номинаций «Грэмми» и победу в пяти из них (включая категорию Record of the Year). Благодаря этому Уайнхаус была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград «Грэмми» (в 2017 году такой же результат показала Адель), а Back to Black признали самым успешным альбомом XXI века в Великобритании. В 2012 году Уайнхаус получила шестую награду «Грэмми» за лучший дуэт с джазменом Тони Беннеттом

«Даже не могу поверить, что действительно получила все эти премии»
Альбом Back to Black принес певице шесть номинаций «Грэмми» и победу в пяти из них (включая категорию Record of the Year). Благодаря этому Уайнхаус была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград «Грэмми» (в 2017 году такой же результат показала Адель), а Back to Black признали самым успешным альбомом XXI века в Великобритании. В 2012 году Уайнхаус получила шестую награду «Грэмми» за лучший дуэт с джазменом Тони Беннеттом

Фото: Kevork Djansezian / AP

«Женщины говорят друг с другом так же, как мужчины с мужчинами. Но женщины всегда обращают внимание на детали» &lt;br>Певица пользовалась особым вниманием желтой прессы. В свое время только Пит Доэрти мог соперничать с Эми Уайнхаус по частоте упоминаний в таблоидах

«Женщины говорят друг с другом так же, как мужчины с мужчинами. Но женщины всегда обращают внимание на детали»
Певица пользовалась особым вниманием желтой прессы. В свое время только Пит Доэрти мог соперничать с Эми Уайнхаус по частоте упоминаний в таблоидах

Фото: Nacho Doce / Reuters

«В какой-то момент я слишком увязла в алкоголе. Ведь с бухлом все выглядит лучше. Типа: смотришь телевизор — бокал вина, готовишь ужин — бокал шампанского» &lt;br>18 мая 2007 года в Майами Эми Уайнхаус вышла замуж за своего бойфренда Блэйка Филдера-Сивилла, который познакомил ее с крэком и героином. Певица страдала алкогольной и наркотической зависимостями, ее семейная жизнь нередко сопровождалась скандалами, в том числе публичными

«В какой-то момент я слишком увязла в алкоголе. Ведь с бухлом все выглядит лучше. Типа: смотришь телевизор — бокал вина, готовишь ужин — бокал шампанского»
18 мая 2007 года в Майами Эми Уайнхаус вышла замуж за своего бойфренда Блэйка Филдера-Сивилла, который познакомил ее с крэком и героином. Певица страдала алкогольной и наркотической зависимостями, ее семейная жизнь нередко сопровождалась скандалами, в том числе публичными

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

«Напиваться целыми днями намного тяжелее, чем просто колоться героином. Алкоголь — это настоящий яд» &lt;br>В 2007 году Эми Уайнхаус отменила концерты в Британии и США по причине ухудшения здоровья, а вскоре с мужем отправилась в реабилитационную клинику, которую покинула через пять дней. В прессе стали появляться скандальные фотоснимки, на которых было видно, что певица употребляет наркотики

«Напиваться целыми днями намного тяжелее, чем просто колоться героином. Алкоголь — это настоящий яд»
В 2007 году Эми Уайнхаус отменила концерты в Британии и США по причине ухудшения здоровья, а вскоре с мужем отправилась в реабилитационную клинику, которую покинула через пять дней. В прессе стали появляться скандальные фотоснимки, на которых было видно, что певица употребляет наркотики

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

«Я любила его безумно, как никто никогда этого не делал. Но ведь этого недостаточно?» &lt;br>Широкую огласку получил эпизод, когда Уайнхаус с мужем были застигнуты на улице в момент драки: это, по словам певицы, произошло после того, как муж застал ее за употреблением наркотиков с «девушкой по вызову». Еще один скандальный эпизод произошел в июне 2011 года, незадолго до смерти певицы: на сольном концерте в Белграде Эми, спотыкаясь, передвигалась по сцене, путала текст песен. После концерта Уайнхаус извинилась перед поклонниками и объявила об отмене последующих концертов в Стамбуле и Афинах

«Я любила его безумно, как никто никогда этого не делал. Но ведь этого недостаточно?»
Широкую огласку получил эпизод, когда Уайнхаус с мужем были застигнуты на улице в момент драки: это, по словам певицы, произошло после того, как муж застал ее за употреблением наркотиков с «девушкой по вызову». Еще один скандальный эпизод произошел в июне 2011 года, незадолго до смерти певицы: на сольном концерте в Белграде Эми, спотыкаясь, передвигалась по сцене, путала текст песен. После концерта Уайнхаус извинилась перед поклонниками и объявила об отмене последующих концертов в Стамбуле и Афинах

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

«Контролировать безумие совсем несложно» &lt;br>23 июля 2011 года Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Долгое время причины смерти оставались невыясненными. Среди предварительных версий рассматривались передозировка наркотиков (полиция не обнаружила наркотических веществ в доме Уайнхаус), самоубийство и алкогольное отравление. Также известно, что певица страдала от эмфиземы легких &lt;br>На фото (слева направо): отец певицы Митч Уайнхаус, брат Алекс, бывший бойфренд певицы Рег Тревисс и ее мать Дженис Уайнхаус

«Контролировать безумие совсем несложно»
23 июля 2011 года Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Долгое время причины смерти оставались невыясненными. Среди предварительных версий рассматривались передозировка наркотиков (полиция не обнаружила наркотических веществ в доме Уайнхаус), самоубийство и алкогольное отравление. Также известно, что певица страдала от эмфиземы легких
На фото (слева направо): отец певицы Митч Уайнхаус, брат Алекс, бывший бойфренд певицы Рег Тревисс и ее мать Дженис Уайнхаус

Фото: Luke MacGregor / Reuters

«Большинство людей моего возраста проводят кучу времени, размышляя о том, что они будут делать в следующие пять или десять лет. Так вот: то время, которое они проводят в этих размышлениях, я провожу за выпивкой» &lt;br>При повторном расследовании в 2013 году подтвердилось, что причиной смерти Эми Уайнхаус стало отравление алкоголем

«Большинство людей моего возраста проводят кучу времени, размышляя о том, что они будут делать в следующие пять или десять лет. Так вот: то время, которое они проводят в этих размышлениях, я провожу за выпивкой»
При повторном расследовании в 2013 году подтвердилось, что причиной смерти Эми Уайнхаус стало отравление алкоголем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Мне не нужна чья-то помощь, потому что, если я не смогу помочь себе сама, никто не сможет мне помочь» &lt;br>5 декабря 2011 года вышел посмертный альбом Эми Уайнхаус под названием Lioness: Hidden Treasures, куда вошли ее неизданные композиции, написанные в период с 2002 по 2011 год. Пластинка возглавила UK Albums Chart, только за первую неделю после выхода было продано почти 200 тыс. копий &lt;br>На фото: родители певицы Митч и Дженис Уайнхаус

«Мне не нужна чья-то помощь, потому что, если я не смогу помочь себе сама, никто не сможет мне помочь»
5 декабря 2011 года вышел посмертный альбом Эми Уайнхаус под названием Lioness: Hidden Treasures, куда вошли ее неизданные композиции, написанные в период с 2002 по 2011 год. Пластинка возглавила UK Albums Chart, только за первую неделю после выхода было продано почти 200 тыс. копий
На фото: родители певицы Митч и Дженис Уайнхаус

Фото: Luke Macgregor / Reuters

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«Самая большая ошибка, которую только могут сделать родители, — это зачать ребенка под плохую музыку»
Эми Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в семье таксиста и аптекаря и росла в лондонском спальном районе, для жителей которого увлечение американским джазом и соулом было скорее исключением из правил. Бабушка Эми Уайнхаус была близко знакома с саксофонистом Ронни Скоттом, основателем известного лондонского джазового клуба. Братья матери играли джаз, а отец пел Эми вместо колыбельных Фрэнка Синатру

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я соглашусь с тем, что талантлива. Но — и это совершенно точно — я была рождена не для того, чтобы петь. Я была рождена для того, чтобы быть женой и матерью. И приглядывать за семьей»
В 12 лет Эми Уайнхаус поступила в театральную школу, откуда ее позже выгнали за пирсинг в носу. Примерно в то же время она научилась играть на гитаре и начала писать песни

Фото: AP / Brian Kersey

«Если меня накрасить слишком сильно, все закончится тем, что я просто стану похожа на чью-то тетю. А я хочу оставаться собой!»
В конце 1990-х Эми Уайнхаус посещала занятия в знаменитой BRIT School — кузнице кадров британской индустрии развлечений, среди слушателей которой были певицы Адель, Кэти Мелуа, Имоджен Хип, Леона Льюис, а также музыканты групп The Feeling и The Kooks

Фото: Reuters / Luke MacGregor

«Я не религиозна. Хотя я знаю, что вера дает людям силу. Но я верю в судьбу и верю, что все происходит не просто так, а по какой-то причине. Впрочем, высшие силы для этого не обязательны»
Свой первый контракт Эми Уайнхаус заключила в 2002 году, и сразу — с известным британским продюсером Саймоном Фуллером, создателем формата Pop Idol и менеджером Spice Girls

Фото: AP / Jeff Christensen

«Вокруг очень много злых людей, и все потому, что у них нет друзей. Общение с людьми — с мамой, бабушкой, псом — это лучшее, что с тобой происходит в этой жизни. За вычетом туфель и сумок, конечно»
Эми Уайнхаус внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки, а также британской музыки. Ее запоминающийся стиль в одежде сделал ее музой для модельеров — к примеру, Карла Лагерфельда

Фото: AP / Joel Ryan

«Создавать музыку — это как отправиться на званый обед: ты должен действовать постепенно, а не набрасываться на все подряд»
Дебютный диск певицы Frank (2003) получил восторженные отклики критиков и принес Уайнхаус Ivor Novello Award — престижную награду, вручаемую авторам-песенникам. Певица была номинирована на Mercury Prize и BRIT Award, выступила на знаменитом фестивале в Гластонбери, но все равно высказывала недовольство тем, какой ее музыку видят продюсеры

Фото: AP

«Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда»
Второй альбом Эми Уайнхаус Back to Black (2006) в отличие от первого содержал в себе джазовые мотивы: вдохновением для певицы стала музыка женских поп-групп 1950-1960-х годов

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

«Даже не могу поверить, что действительно получила все эти премии»
Альбом Back to Black принес певице шесть номинаций «Грэмми» и победу в пяти из них (включая категорию Record of the Year). Благодаря этому Уайнхаус была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград «Грэмми» (в 2017 году такой же результат показала Адель), а Back to Black признали самым успешным альбомом XXI века в Великобритании. В 2012 году Уайнхаус получила шестую награду «Грэмми» за лучший дуэт с джазменом Тони Беннеттом

Фото: AP / Kevork Djansezian

«Женщины говорят друг с другом так же, как мужчины с мужчинами. Но женщины всегда обращают внимание на детали»
Певица пользовалась особым вниманием желтой прессы. В свое время только Пит Доэрти мог соперничать с Эми Уайнхаус по частоте упоминаний в таблоидах

Фото: Reuters / Nacho Doce

«В какой-то момент я слишком увязла в алкоголе. Ведь с бухлом все выглядит лучше. Типа: смотришь телевизор — бокал вина, готовишь ужин — бокал шампанского»
18 мая 2007 года в Майами Эми Уайнхаус вышла замуж за своего бойфренда Блэйка Филдера-Сивилла, который познакомил ее с крэком и героином. Певица страдала алкогольной и наркотической зависимостями, ее семейная жизнь нередко сопровождалась скандалами, в том числе публичными

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

«Напиваться целыми днями намного тяжелее, чем просто колоться героином. Алкоголь — это настоящий яд»
В 2007 году Эми Уайнхаус отменила концерты в Британии и США по причине ухудшения здоровья, а вскоре с мужем отправилась в реабилитационную клинику, которую покинула через пять дней. В прессе стали появляться скандальные фотоснимки, на которых было видно, что певица употребляет наркотики

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

«Я любила его безумно, как никто никогда этого не делал. Но ведь этого недостаточно?»
Широкую огласку получил эпизод, когда Уайнхаус с мужем были застигнуты на улице в момент драки: это, по словам певицы, произошло после того, как муж застал ее за употреблением наркотиков с «девушкой по вызову». Еще один скандальный эпизод произошел в июне 2011 года, незадолго до смерти певицы: на сольном концерте в Белграде Эми, спотыкаясь, передвигалась по сцене, путала текст песен. После концерта Уайнхаус извинилась перед поклонниками и объявила об отмене последующих концертов в Стамбуле и Афинах

Фото: Reuters / Stefan Wermuth

«Контролировать безумие совсем несложно»
23 июля 2011 года Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Долгое время причины смерти оставались невыясненными. Среди предварительных версий рассматривались передозировка наркотиков (полиция не обнаружила наркотических веществ в доме Уайнхаус), самоубийство и алкогольное отравление. Также известно, что певица страдала от эмфиземы легких
На фото (слева направо): отец певицы Митч Уайнхаус, брат Алекс, бывший бойфренд певицы Рег Тревисс и ее мать Дженис Уайнхаус

Фото: Luke MacGregor / Reuters

«Большинство людей моего возраста проводят кучу времени, размышляя о том, что они будут делать в следующие пять или десять лет. Так вот: то время, которое они проводят в этих размышлениях, я провожу за выпивкой»
При повторном расследовании в 2013 году подтвердилось, что причиной смерти Эми Уайнхаус стало отравление алкоголем

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Мне не нужна чья-то помощь, потому что, если я не смогу помочь себе сама, никто не сможет мне помочь»
5 декабря 2011 года вышел посмертный альбом Эми Уайнхаус под названием Lioness: Hidden Treasures, куда вошли ее неизданные композиции, написанные в период с 2002 по 2011 год. Пластинка возглавила UK Albums Chart, только за первую неделю после выхода было продано почти 200 тыс. копий
На фото: родители певицы Митч и Дженис Уайнхаус

Фото: Reuters / Luke Macgregor

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Часто после смерти знаменитых людей возникают судебные тяжбы, связанные с их наследством и имуществом. Такие ситуации могут быть особенно сложными, если не было оставлено завещание. К примеру, семья певца Боба Марли вела судебную тяжбу за его наследие после его смерти в 1981 году, так как он не оставил завещания. Его интеллектуальная и материальная собственность должна была быть разделена между многочисленными членами семьи, включая 11 детей (собственных и усыновленных). Борьба за право использования его изображения длилась десять лет. Верховный суд Ямайки в итоге постановил, что контролировать его имя и изображение будут вдова Рита и 11 наследников.

В других случаях, таких как развод или раздел имущества, также могут возникать судебные иски. Например, вдова и сын сооснователя «Донстроя» Дмитрия Зеленова подали иск в суд Флориды, утверждая, что их пытаются лишить ряда активов, которые должны перейти им по наследству, поскольку Зеленов также не оставил завещания. Аналогичные конфликты, но уже при жизни, возникали и при разделе имущества в бракоразводных процессах, как это было с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, у которых, однако, был брачный договор, поэтому имущественных претензий не возникло. Еще один пример из бизнес-сферы – конфликт вокруг компании Natura Siberica, наследники которой судятся за контроль над активами после смерти основателя.

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