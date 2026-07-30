Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 млн фунтов

Высокий суд Лондона обязал отца британской певицы Эми Уайнхаус выплатить подругам дочери £950 тыс. ($1,2 млн) в рамках проигранного иска. Отец певицы, Митч Уайнхаус, выступал в качестве истца. Он обвинил подруг дочери в продаже ее личных вещей на аукционе, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митч Уайнхаус

Фото: Joel Ryan / Invision / AP Митч Уайнхаус

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Подруги Эми Уайнхаус – Наоми Пэрри и Катриона Гурли в 2021-2023 годах продали более 150 вещей, принадлежавших британской певице, подаренных или оставленных ею им. С молотка ушли концертные наряды, одежда, сумочки, бижутерия и т.п. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус, который после смерти Эми управляет ее наследством, подал иск, обвинив женщин в том, что они «воспользовались его забывчивостью» и выручили от устроенных ими аукционов более $1,4 млн.

Суд встал на сторону ответчиц, отметив, что они не скрывали от отца ни этих вещей, ни намерения их продать. По мнению суда, истцу важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Обвинения Митча Уайнхауса в адрес ответчиц судом были признаны необоснованными и нанесшими «серьезный ущерб их репутации, карьерным перспективам, финансовой безопасности и здоровью».

Эми Уайнхаус была найдена мертвой 23 июля 2011 года в своем доме в лондонском районе Камден. Она умерла в возрасте 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

Алена Миклашевская