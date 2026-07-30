Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 млн фунтов
Высокий суд Лондона обязал отца британской певицы Эми Уайнхаус выплатить подругам дочери £950 тыс. ($1,2 млн) в рамках проигранного иска. Отец певицы, Митч Уайнхаус, выступал в качестве истца. Он обвинил подруг дочери в продаже ее личных вещей на аукционе, сообщает The Guardian.
Митч Уайнхаус
Фото: Joel Ryan / Invision / AP
Подруги Эми Уайнхаус – Наоми Пэрри и Катриона Гурли в 2021-2023 годах продали более 150 вещей, принадлежавших британской певице, подаренных или оставленных ею им. С молотка ушли концертные наряды, одежда, сумочки, бижутерия и т.п. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус, который после смерти Эми управляет ее наследством, подал иск, обвинив женщин в том, что они «воспользовались его забывчивостью» и выручили от устроенных ими аукционов более $1,4 млн.
Суд встал на сторону ответчиц, отметив, что они не скрывали от отца ни этих вещей, ни намерения их продать. По мнению суда, истцу важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Обвинения Митча Уайнхауса в адрес ответчиц судом были признаны необоснованными и нанесшими «серьезный ущерб их репутации, карьерным перспективам, финансовой безопасности и здоровью».
Эми Уайнхаус была найдена мертвой 23 июля 2011 года в своем доме в лондонском районе Камден. Она умерла в возрасте 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.
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Как сложилась судьба Эми Уайнхаус
Часто после смерти знаменитых людей возникают судебные тяжбы, связанные с их наследством и имуществом. Такие ситуации могут быть особенно сложными, если не было оставлено завещание. К примеру, семья певца Боба Марли вела судебную тяжбу за его наследие после его смерти в 1981 году, так как он не оставил завещания. Его интеллектуальная и материальная собственность должна была быть разделена между многочисленными членами семьи, включая 11 детей (собственных и усыновленных). Борьба за право использования его изображения длилась десять лет. Верховный суд Ямайки в итоге постановил, что контролировать его имя и изображение будут вдова Рита и 11 наследников.
В других случаях, таких как развод или раздел имущества, также могут возникать судебные иски. Например, вдова и сын сооснователя «Донстроя» Дмитрия Зеленова подали иск в суд Флориды, утверждая, что их пытаются лишить ряда активов, которые должны перейти им по наследству, поскольку Зеленов также не оставил завещания. Аналогичные конфликты, но уже при жизни, возникали и при разделе имущества в бракоразводных процессах, как это было с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, у которых, однако, был брачный договор, поэтому имущественных претензий не возникло. Еще один пример из бизнес-сферы – конфликт вокруг компании Natura Siberica, наследники которой судятся за контроль над активами после смерти основателя.