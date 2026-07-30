В Мечетлинском районе в аварии погиб лишенный прав водитель ВАЗа

В Мечетлинском районе в ДТП погиб 32-летний водитель ВАЗа.

Авария произошла днем 29 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. ВАЗ двигался со стороны села Месягутово в сторону поселка Ачит. По предварительным данным, при обгоне отечественный автомобиль столкнулся с Kia Ceed, который ехал в попутном направлении. От удара обе машины опрокинулись.

Водителя ВАЗа с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где в последующем он скончался. Пассажир ВАЗа, а также 55-летний водитель иномарки и его 68-летняя пассажирка получили травмы, после оказания медицинской помощи их отпустили.

Известно, что водитель ВАЗа был лишен права управления транспортными средствами с июня этого года за нетрезвое вождение.

По факту ДТП проводится проверка.

Майя Иванова