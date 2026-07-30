Гроссмейстер из Тольятти завоевал титул чемпиона Азии по быстрым шахматам
Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам. Турнир прошел в Гонконге. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран. Успех на азиатском первенстве стал очередным достижением в карьере Гребнева: ранее он неоднократно побеждал на международных турнирах, а в 2025 году вошел в число 16 сильнейших шахматистов планеты на Кубке мира ФИДЕ в Гоа.