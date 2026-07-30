В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 05:07 до 09:41. Соответствующее сообщение поступило в официальном приложении МЧС.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

Сегодня в восьми городах республики — Чистополе, Заинске, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске и Бугульме — была объявлена и впоследствии отменена угроза атаки беспилотников.

Влас Северин