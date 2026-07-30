Приставы продолжают арестовывать имущество АО «Соликамскбумпром»

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю арестовали очередное имущество АО «Соликамскбумпром». Это было сделано в рамках многочисленных исполнительных производств в отношении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, в ходе исполнительных действий аресту подверглись семь единиц спецтехники, в том числе пять прицепов. В дальнейшем они будут направлены для более точной оценки и последующей реализации. Все деньги от продажи имущества предприятия пойдут на погашение долгов.

На прошлой неделе судебные приставы арестованы три дорогостоящих автомобиля, принадлежащих АО «Соликамскбумпром»: Maybach GLS 600, Lexus LX 600, а также Toyota Camry. Общая сумма арестованных иномарок составила 42 млн руб.

Всего в отделе судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району в отношении АО «Соликамскбумпром» на исполнении находится 106 исполнительных производств на общую сумму более 489 млн руб. Взыскателями выступают как поставщики коммунальных услуг, так и банковские организации, физические и юридические лица.

Напомним, сейчас «Соликамскбумпром» находится в тяжелом финансовом положении. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб.