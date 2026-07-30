Оборот общепита в Татарстане в июне сократился на 7,1% по сравнению с маем

В июне 2026 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана снизился на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

Относительно июня 2025 года показатель вырос на 9,5%.

За первое полугодие оборот заведений общественного питания в республике достиг 54,9 млрд рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по Приволжскому федеральному округу оборот общепита в первом полугодии составил 347,7 млрд рублей (рост на 4,4% к первому полугодию 2025 года). В целом по России оборот общепита в июне достиг 502,8 млрд рублей (+6,5% к июню 2025 года), за январь–июнь — 2,9 трлн рублей (+6,4%).

Влас Северин