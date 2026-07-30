В Уфе после вмешательства СКР выплатили долг по зарплате 43 работникам компании

После принятых следствием мер 43 работникам клининговой компании в Уфе выплатили задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе завершил расследование уголовного дела в отношении директора клининговой компании, обвиняемой в полной невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Урал и Ко».

Следствие установило, что с октября 2022 года по июль 2024 года директор задолжала работникам около 800 тыс. руб. При наличии средств на счетах компании обвиняемая направляла финансы на другие нужды бизнеса, откладывая погашение задолженности перед сотрудниками на неопределенный срок, в связи с чем работники долгое время не получали вознаграждения за труд.

Потерпевшим выплатили компенсации за задержку выплат, а также компенсацию морального вреда.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы.

Майя Иванова