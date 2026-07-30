«Решения по ставке должны вернуть низкую инфляцию при любом сценарии»

На июльском заседании Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Экономика растет умеренно, а ускорение инфляции во многом было связано с разовыми факторами. В Нижегородской области уровень инфляции в июне составил 5,5% — это почти вдвое ниже, чем год назад. Выдача новых кредитов для бизнеса за первые пять месяцев выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как Банк России оценивает динамику инфляции и состояние регионального бизнес-климата, в интервью «Ъ-Приволжье» рассказал начальник Волго-Вятского главного управления (ВВГУ) Банка России Андрей Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото ВВГУ Банка России Фото: Фото ВВГУ Банка России

— Бизнес недоволен темпами снижения ключевой ставки и требует условий для экономического роста. Считаете ли вы это давлением? Какие факторы риска сейчас ключевые и не позволяют идти на более компромиссные решения?

— Я бы не стал называть давлением этот запрос бизнес-сообщества. Скорее, это понятная реакция на «дорогие деньги». Ведь для бизнеса стоимость заемных средств важна здесь и сейчас, она влияет, к примеру, на оборотный капитал. Тем не менее, логика действий Банка России остается неизменной. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития ситуации в экономике. Но при любом сценарии развития событий они будут направлены на снижение инфляции.

Стабильно низкая инфляция важна в том числе потому, что именно она способна сделать кредиты по-настоящему доступными, особенно долгосрочные. Это избавит банки от необходимости включать в стоимость заемных средств высокий инфляционный риск. В 2017-2021 годах мы увидели рыночные кредиты и рыночную ипотеку под 8-9% и долгосрочные корпоративные кредиты по доступным ставкам. И это было ровно тогда, когда Банк России устойчиво снизил инфляцию до 4%.

Как вы знаете, мы продолжаем цикл снижения ключевой ставки: 24 июля мы снизили ее на 0,25 п.п., до 14% годовых. Тем не менее, в текущих условиях возможности для более значительного снижения сильно ограничены. Во-первых, с высокой вероятностью дефицит бюджета сохранится вплоть до 2028 года. Во-вторых, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. В июле на них также негативно сказалась ситуация на рынке нефтепродуктов. Кроме того, рост стоимости топлива может затронуть динамику цен на многие другие товары и услуги. Нам еще предстоит оценить этот эффект. В-третьих, зарплаты долгое время росли быстрее, чем производительность труда, и это продолжает оказывать давление и на издержки бизнеса, и на цены. Наконец, по-прежнему играют роль внешние факторы: геополитическая ситуация ускоряет рост цен в мире и добавляет неопределенности.

В такой ситуации при слишком сильном снижении ключевой ставки риски разгона инфляции могут заметно вырасти, то есть в перспективе нам придется снова идти на значительное повышение. А это будет болезненнее и для бизнеса, и для экономики в целом.

— Как вы оцениваете темпы снижения инфляции в Нижегородской области на фоне смягчения денежно-кредитной политики? Как на показатель повлиял рост цен и общий ажиотаж на топливном рынке в июне?

— Инфляция в Нижегородской области в последние полтора года заметно снизилась. Ее уровень в целом соответствует общероссийскому, а в июне даже был несколько ниже — 5,5%, это почти в два раза меньше, чем год назад. Безусловно, это результат денежно-кредитной политики Банка России.

Рост цен на бензин внес свой вклад в июньские данные, но пока незначительный. В целом относительно мая показатель инфляции в регионе вырос на 0,2 п. п. Мы пристально следим за ситуацией на топливном рынке: бензин — чувствительная категория и для бизнеса, и для граждан, влияющая на инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, один из значимых факторов при принятии решения по ключевой ставке. В то же время мы исходим из того, что повышение цен на топливо — временный фактор, и меры, которые предпринимает правительство, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на рынке.

— Как ВВГУ Банка России характеризует бизнес-климат в Нижегородской области? Насколько однородна ситуация по отраслям?

— Бизнес-климат в Нижегородской области можно характеризовать как умеренно благоприятный. Мы оцениваем его с помощью индикатора, который рассчитываем на основании опроса около 300 предприятий области в рамках проекта Банка России «Мониторинг предприятий». Всего по стране в таких опросах участвует более 15 тыс. предприятий. Выборка большая и репрезентативная, она показывает широкий срез: эксперты работают с представителями всех отраслей и форм собственности бизнеса и оперативно обрабатывают ответы. На очных встречах с предпринимателями мы подчеркиваем, что нам не нужны комплементарные оценки — нам нужен честный взгляд, отражающий ситуацию в экономике в режиме «здесь и сейчас».

Результаты опросов показывают, что в Нижегородской области в первом полугодии индикатор бизнес-климата оставался преимущественно положительным. Это значит, что позитивные ответы преобладали над негативными, то есть можно говорить об умеренном росте деловой активности. В то же время предприятия сообщают, что основная сложность в текущей деятельности – это рост издержек. А это не что иное как составная часть общей инфляции.

В июле самые высокие оценки бизнес-климата дали предприятия сельского хозяйства. Это отчасти связано с тем, что для них сохраняются программы господдержки. Оценки промышленных предприятий также достаточно позитивны, причем как за счет текущей деятельности, так и краткосрочных ожиданий. В то же время, по мнению регионального бизнеса, в строительном секторе и сфере услуг деловая активность ухудшилась. Предприятия связывают это, прежде всего, с охлаждением потребительского спроса.

— Как оцениваете текущую ситуацию на рынке труда в Нижегородской области? Снижается ли дефицит кадров?

— В экономике Нижегородской области на данный момент задействованы практически все трудовые ресурсы. Безработица в регионе составила около 1% — это в два раза ниже, чем в целом по России. Показатель и раньше был ниже общероссийского, но в последние годы разрыв только увеличивается. Это связано главным образом с тем, что на фоне перестройки экономики в последние годы в Нижегородской области активно развивались обрабатывающие производства, спрос на продукцию которых значительно вырос. Адаптация потребовала больше ресурсов. На данный момент, как показывает мониторинг предприятий, напряженность на рынке труда снизилась с пиковых значений 2023-2024 годов, но нехватка сотрудников по-прежнему сохраняется. При этом компании отмечают, что в дальнейшем планируют более медленное повышение зарплат. Для нас это очень важный индикатор: если зарплаты будут расти темпами, сопоставимыми с ростом производительности труда, это не будет создавать избыточного давления на цены.

— Как в этом контексте в первом полугодии менялись объемы кредитования в корпоративном сегменте?

— По итогам первых пяти месяцев 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обязательства нижегородского бизнеса по кредитам снизились на 7%. При этом выдача новых кредитов за тот же период росла довольно быстро: предприятия области получили в банках более 440 млрд руб., это почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сегменте малого и среднего бизнеса мы также отмечаем рост выдачи, но более умеренный — около 12%. Динамика кредитования обусловлена постепенным снижением ставок по кредитам вслед за ключевой.

Просроченная задолженность предприятий перед банками на начало июня составила около 2% от общего объема. За год она немного выросла, но этот уровень мы по-прежнему оцениваем как низкий: он даже ниже допандемийного 2019 года. В сегменте МСП просрочка традиционно выше — около 5%, но и это приемлемо.

В целом мы не видим системных, значимых рисков роста плохих долгов. Благодаря мерам, которые предпринимает Банк России, банки накопили достаточный запас капитала и чувствуют себя уверенно. А компании, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут реструктуризировать свои кредиты: банки учитывают наши рекомендации на этот счет и идут навстречу бизнесу.

— Какие тенденции регулятор наблюдает в кредитовании физлиц?

— Обязательства нижегородцев за год (по данным на 1 июня 2026 года по сравнению с 1 июня 2025 года) выросли на 7%. Растет и выдача: за пять месяцев граждане получили кредиты на 200 млрд руб., и это почти на 30% больше, чем в январе-мае прошлого года. Вклад внесли и потребительское кредитование, и ипотека. На рост выдачи повлияло, с одной стороны, смягчение денежно-кредитной политики, а с другой — ужесточение условий по госпрограмме «Семейная ипотека», которая генерировала основные объемы ипотеки. Люди стремились воспользоваться госпрограммой на прежних условиях и спешили оформить кредиты в начале года. В результате в январе объем новых кредитов на покупку жилья в три раза превышал объемы января 2025 года.

Ситуация с просроченной задолженностью физлиц стабильна. Ее уровень за год практически не изменился и на начало июня составлял 3,7%. Здесь важно отметить, что Банк России последовательно работает над снижением излишней закредитованности людей. Для этого мы применяем меры макропруденциальной политики: вводим надбавки, которые стимулируют банки запасать капитал при выдаче рискованных кредитов, и лимиты, которые напрямую ограничивают объемы таких кредитов.

— Как, по вашим оценкам, снижение ключевой ставки отражается на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования в регионе? Растет ли доля рыночной ипотеки?

— Выдача ипотечных кредитов на рыночных условиях растет по мере снижения ключевой ставки с середины прошлого года. Если в 2025 году в общем объеме ипотечного портфеля на долю рыночной приходилось только 30% новых ипотечных кредитов, то начиная с февраля этого года выдачи на льготных и на рыночных условиях стали сопоставимы. На это повлияло не только снижение ключевой ставки, но и изменения условий «Семейной ипотеки». По этой же причине корректируется и соотношение объемов ипотеки на покупку жилья на первичном и вторичном рынке: в прошлом году 60% новых кредитов направлялось на покупку жилья в новостройках, а с февраля — на покупку жилья на вторичном рынке.

— Снижается ли стоимость проектного финансирования для застройщиков?

— Да, на фоне смягчения ДКП снижаются ставки и по проектному финансированию. На начало июня этого года по ПФО они были чуть выше 9%, а в целом по стране — около 10%. Стоимость проектного финансирования снижается медленнее, чем рыночные ставки: она в большей степени зависит от уровня покрытия задолженности на счетах эскроу, чем от изменений ключевой ставки. Тем не менее, ставка по проектному финансированию остается примерно на треть ниже, чем средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса.

— При каких условиях, на ваш взгляд, можно будет говорить о полноценном восстановлении спроса на рыночную ипотеку?

— Полное восстановление спроса на рыночную ипотеку — не одномоментное событие. Наиболее заметного эффекта можно ждать, когда инфляция закрепится вблизи 4%, а ключевая ставка, в свою очередь, вернется к нейтральному диапазону (уровень ставки, не оказывающий ни сдерживающего, ни стимулирующего воздействия на спрос — «Ъ».) — это 7,5–8,5%.

Беседовала Татьяна Салахетдинова