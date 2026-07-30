В Оренбурге ведущим церемонии закрытия международного кинофестиваля станет Алексей Фатеев

Актер театра и кино Алексей Фатеев станет ведущим церемонии закрытия XVII международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В правительстве региона отмечают, что артист Московского академического театра имени Вл. Маяковского известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Нелюбовь», «Трасса» и «Дом с лилиями».

Кинофестиваль будет проходить с 21 по 27 августа. Он является признанной международной площадкой для гуманитарного сотрудничества и ключевым культурным событием региона.

Руфия Кутляева