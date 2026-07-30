В Осе ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия

В Осе объект культурного наследия «Типография земская» планируют восстановить с привлечением инвестора. Как сообщает краевое минимущество, участникам торгов предлагается приобрести его для последующего восстановления и использования. Речь идет о здании на ул. Карла Маркса, 6, общей площадью 274,5 кв. м, построенном в конце XIX века. В доме на протяжении долгого времени работали государственная городская типография и редакция местной газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

Торги в виде электронного аукциона намечены на 26 августа. Начальная цена составляет 1 руб., шаг конкурса — 174,6 тыс. руб. Размер задатка — 698,4 тыс. руб.

Напомним, что в Пермском крае действует программа льготного финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия. Для инвесторов предусмотрена ставка кредитования 9% годовых.