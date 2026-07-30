В Самарской области собрали первый миллион тонн зерна

Более одного миллиона тонн зерна собрано в Самарской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На данный момент в регионе убрано свыше 290 тыс. га, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 34 ц/га. Это выше показателей Самарской области прошлого года.

Лидерами по сбору в регионе в 2026 году стали Безенчукский, Челно-Вершинский, Большеглушицкий, Борский и Кинельский районы.

Параллельно в Самарской области продолжается уборка ранних сортов картофеля и овощей. В регионе собрано 375 тонн корнеплодов и более двух тысяч тонн овощной продукции.

Георгий Портнов